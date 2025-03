Les Chemins de fer du Sénégal en route vers une modernisation

Les Chemins de fer du Sénégal (CFS) s’apprêtent à franchir une étape clé avec la tenue imminente de leur Conseil d’administration. En préparation à cette rencontre stratégique, le ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres et Aériens (MITTA), Yankoba Diémé, a dirigé, le 18 mars, une réunion de pré-conseil pour aligner les actions des CFS sur les nouvelles orientations de l’État, en accord avec la vision Sénégal 2050.



Lors de cette réunion, le Directeur général des CFS, Ibrahima Bâ, a présenté les dossiers clés qui seront soumis au Conseil d’administration. Parmi eux, des projets de convention avec plusieurs institutions telles que la Direction générale de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (Dscos), l’Institut supérieur de l’Enseignement professionnel (Isep) et l’école de commerce SupdeCo.



Le ministre Yankoba Diémé a insisté sur la nécessité d’élaborer un plan de développement ferroviaire pour moderniser le réseau et renforcer son efficacité. Il a appelé à une concertation inclusive entre les acteurs du secteur afin de définir les meilleures stratégies pour le futur des chemins de fer sénégalais.



Aligner les actions des CFS avec les politiques gouvernementales est une priorité, notamment pour améliorer la mobilité urbaine et interurbaine et assurer un transport sécurisé et performant pour les passagers et les marchandises.



Le ministre a également souligné l’importance d’une gestion responsable des enjeux sociaux liés au secteur ferroviaire et a réaffirmé l’engagement du gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour relancer et moderniser ce secteur stratégique.