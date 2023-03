Les Mauritaniens impactés par six jours d’interruption du Net

Après six jours de privation, les Mauritaniens ont retrouvé, le dimanche 12 Mars, la connexion 4G coupée après l’évasion de quatre prisonniers djihadistes de la prison civile de Nouakchott.



C’est la plus longue période d’interruption vécue par les Mauritaniens. Face à leurs récriminations, le porte-parole du gouvernement et ministre de l’Equipement et des Transports, monsieur Nany ould Chrougha, avait jeudi dernier répondu sèchement que l’Internet sera rétabli « une fois le bon moment venu ».



« Les autorités concernées sont conscientes des désagréments causés par la coupure de l'Internet, tant pour les sociétés que pour les citoyens concernés », précisait-il lors de la conférence de presse.



« L’Internet a été coupé uniquement sur les mobiles, alors que les institutions et les directions accomplissent leur mission sans être impactées par cette situation ».



La Coalition « Espoir Mauritanie » a appelé le gouvernement à indemniser les personnes particulièrement touchées par l’arrêt de la connexion, à savoir : les propriétaires de commerce, les vendeurs de carte de recharge et les fournisseurs d’activités connexes qui assurent leur subsistance en s’adonnant à ces activités lucratives ». Indexant le pouvoir pour son « échec cuisant », la Coalition rejette de manière catégorique ces restrictions imposées aux citoyens.



Depuis 2020, les usagers sont victimes de tels désagréments. En effet, les autorités ordonnent régulièrement la suspension de la connexion sur la 3G durant les épreuves du brevet et du baccalauréat. Selon le gouvernement, la mesure vise à lutter contre la tricherie mais elle touche sérieusement les activités économiques dans tout le pays.



Le Calame - Mauritanie