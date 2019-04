Les aveux de Khadim SECK : « j’ai tué Babacar DIAGNE avec l’arme que m’a remise Cheikh Béthio »

Jugé par contumace, Cheikh Béthio Thioune est l’absent le plus présent de ce procès. Son nom est revenu plusieurs fois au cours de l’interrogatoire des accusés. Mais, celui qui aura, jusque là, cristallisé les attentions c’est sans doute, Khadim Seck. Ce dernier a, face à la chambre, avoué avoir tiré sur Babacar Diagne. Pis, il a révélé que c’est Cheikh Béthio Thioune qui lui a remis le fusil qu’il a utilisé.



« C’est Cheikh Béthio Thioune qui m’a remis l’arme qui a tué Babacar Diagne. J’admets que je n’avais pas l’intention de le tuer. Quand le problème a commencé, j’ai donné trois coups de sommation en l’air pour disperser la foule. Le quatrième tir m’a échappé et la balle a atteint Babacar Diagne qui, malheureusement, est passé de vie à trépas », a avoué Khadim Seck.



Déterminé à faire éclater la vérité dans cette affaire, le juge lui rappelle sa version à l’enquête préliminaire qui est diamétralement opposée à celle tenue devant le prétoire. « A l’enquête préliminaire, vous aviez avoué avoir tiré sur la foule. Pourquoi vous voulez changer de version aujourd’hui », interroge le juge. L’accusé rétorque : « Ce que j’ai dit aujourd’hui est la vérité. Je n’ai pas tiré sur la foule. J’ai appuyé sur la gâchette par inadvertance », a soutenu Khadim Seck pour se défendre. Mais l’avocat général et le juge ont relevé les nombreuses incohérences notées dans sa déposition.



Le procès se poursuit toujours. Les auditions des témoins démarrent, ce jeudi, 25 avril. Le procès du guide des thiantacounes devrait durer 9 jours.



EMEDIA