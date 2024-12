Les bienfaits du jujube : un superfruit aux multiples vertus pour la santé

C'est quoi le jujube ?



Le jujube est le fruit du jujubier, un arbre de grande taille qui appartient à la famille des Rhamnacées. Sa couleur, qui va du vert au noir selon le stade de maturité, lui confère une apparence unique. Bien qu'il soit calorique, il se distingue par son goût sucré et sa richesse nutritionnelle. En France, le jujube est principalement disponible sous forme séchée, notamment dans les magasins bio ou en ligne.



Quels sont les bienfaits du jujube ?



Selon Françoise Couic-Marinier, docteure en pharmacie et experte en aromathérapie, "le jujube est riche en fibres, favorisant le transit intestinal et contribuant au bien-être digestif. Les fibres jouent également un rôle clé dans la régulation de la glycémie et du cholestérol". De plus, grâce à sa forte teneur en vitamine C, ce fruit booste le système immunitaire et aide à la cicatrisation des plaies.



Le jujube et l'hypertension



Concernant l'hypertension, la pharmacienne souligne que "bien que cela n'ait pas été démontré scientifiquement, le jujube pourrait posséder des vertus hypotensives". Elle insiste cependant sur le fait que les médicaments prescrits par un médecin ne peuvent être remplacés par des fruits ou des plantes.



Le jujube face au diabète



Les avis sont partagés sur l’efficacité du jujube contre le diabète. "Les données disponibles ne sont pas concordantes ; certains soutiennent que le jujube est bénéfique, tandis que d'autres le déconseillent", précise Françoise Couic-Marinier.



Un allié pour le foie ?



En médecine traditionnelle chinoise, le jujube est souvent recommandé pour fortifier le foie et réduire l'inflammation. "Pour profiter de ces bienfaits, il est préférable de le consommer sous forme d'infusion", informe l'expert.



Comment consommer le jujube ?



Le jujube peut être consommé nature, avec ou sans peau, et son goût, lorsqu'il est bien mûr, rappelle celui de la datte. Il est aussi délicieux en jus, en confiture, dans des compotes, ou intégré à des plats comme un tajine d'agneau, un gâteau ou une salade de fruits.



Précautions à prendre



Néanmoins, la consommation excessive de jujube peut entraîner des diarrhées. De plus, il est recommandé d'éviter ce fruit aux personnes souffrant de troubles digestifs en raison des possibles crampes ou ballonnements qu’il pourrait provoquer. Pour les femmes enceintes ou celles sous traitement médicamenteux, un avis médical préalable est conseillé avant d'introduire le jujube dans leur alimentation.



En conclusion, le jujube apparaît comme un fruit aux multiples bienfaits, mais son utilisation doit être accompagnée de prudence et d'avertissement médical dans certains cas.