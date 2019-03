Les dons des Dourois pour le Sénégal engloutis par l’océan

Lundi dernier, tout a basculé pour la petite association «Les enfants du Sénégal», basée à Dour. Cela faisait deux ans que les bénévoles rangeaient divers dons dans des boîtes et les répertoriaient: bancs d’écoles, crayons, matériel médical... Le conteneur de matériel n’est finalement jamais arrivé à bon port. Le navire a fait naufrage au large des côtes françaises. Les bénévoles dourois n’ont pas annulé leur mission au Sénégal pour autant. .



Deux ans de dons humanitaires engloutis par l’océan, c’est le terrible constat auquel ont dû faire face les bénévoles lundi dernier : « On a pleuré pendant deux jours », commente Nicole Harmegnies, membre de l’association.



« Les enfants du Sénégal ». « Ça fait deux ans qu’on récolte du matériel. Depuis un an, on fait des caisses qu’on numérote, avec un inventaire".