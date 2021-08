Les inondations, « conséquences de l’incompétence et de l’irresponsabilité du régime caractérisé par l’art du mensonge »

Si la banlieue est transformée en une vaste baignoire où pataugent les populations, il faut en vouloir au régime de Macky SALL. C’est la sentence prononcée par le Mouvement Nationale des Cadres Patriotes (MONCAP) du PASTEF lors d’une conférence de presse.



Bassirou KÉBÉ et ses camarades, qui déplorent la mauvaise gestion des inondations par le « régime caractérisé d’un laxisme déconcertant », estiment que les populations continuent de vivre « les conséquences de l’incompétence et l’irresponsabilité du régime de Macky SALL caractérisé par l’art du mensonge, la démagogie et les mauvais choix politiques aux conséquences dommageables pour les populations».



« Après une décennie passée au pouvoir, le constat unanime est que Macky SALL et son régime sont incapables de trouver des solutions au problème toujours lancinant des inondations. Les images désolantes des populations désemparées et piégées par les eaux de pluies sont l’illustration la plus parfaite de l’échec, mais aussi des promesses sans lendemain d’un régime aux abois. Nous remarquons avec peine l’absence de vision stratégique en matière d’aménagement urbain et d’assainissement, ainsi que le déficit de mise en place d’outils de planification opérationnelle permettant de garantir une prise en charge globale et systémique des défis urbains », assènent les cadres du PASTEF.



Ne s’arrêtant pas au dessein de ce lugubre tableau, le MONCAP propose des pistes de solutions qui commencent par l’augmentation de « l’enveloppe dérisoire du plan ORSEC, en ponctionnant sur le budget des institutions clientélistes et budgétivores ».



Pour les cadres du PASTEF il faut également faire « l’évaluation des pertes et dommages dans toutes les zones sinistrées, indemniser toutes les familles sinistrées, déployer des moyens suffisants pour le pompage des eaux dans les zones inondées, déplacer certaines familles sinistrées ».





WalfNet