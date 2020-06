Les nominations en conseil des ministres de ce 10 juin 2020

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes:



Monsieur Cheikh Ndiaye, Administrateur civil, précédemment Gouverneur adjoint chargé des affaires administratives de la région de Tambacounda, est nommé Secrétaire général du Ministère de la Micro finance et de l’Economie sociale et solidaire, en remplacement de Monsieur Christian Fernand Jonhson Tiburce DIATTA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Kibily TOURE, Maître en Administration publique et en Gestion des Entreprises, précédemment Administrateur-Directeur général de Dakar Bamako Ferroviaire, est nommé Directeur général de la Société nationale « Les Chemins de Fer du Sénégal » ;



Monsieur IsmaÏla DEMBELE, Economiste, est nommé Président du Conseil d’Orientation du Fonds national de la Microfinance au Ministère de la Micro finance et de l’Economie sociale et solidaire ;



Monsieur Amadou Boudia Gueye, titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en droit des affaires, est nommé Directeur général du Fonds national de la Microfinance au Ministère de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire ;



Monsieur El hadji Amadou NDIAYE, titulaire d’un Master II en Ingénierie financière, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère de la Micro finance et de l’Economie sociale et solidaire, en remplacement de Monsieur Cheikh Sadibou DIOP, appelé à d’autres fonction