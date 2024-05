Les origines de GANDIOL

GANDIOLE a été fondé par Diole Sar sur l'ordre du damel. Diole Sar avait d'abord fondé le village de DIOLE SAR, près de LAMESSARE (Lampsar). Il était ensuite venu s'installer au bas Sénégal, à GATI TOYE, dans le THIOLOM , puis fonda DIOLE SAR, qui devint GANDIOLE. Les notables de GANDIOLE seuls pouvaient se marier dans les huit premiers villages.



GANDIOLE et son canton étaient terre de damel, tous les documents les distinguent formellement du TOUBÉ. Après la dissolution de l'empire Djolof, le damel et le brak devenant chaque jour plus puissants, les gens du TOUBÉ se réunirent et décidèrent de fonder un village sur la terre de brack, car ils n'occupaient jusqu'alors que de la terre de damel.



Ceci était de leur part une précaution :



« Les gens du CAYOR ne peuvent rien sur l'eau. S'ils veulent nous imposer, nous irons demeurer dans l'île ; le brack du ÕUALO ne peut rien sur terre, s'il veut nous imposer dans l'île, nous retournerons à LEYBAR ». Ils déplacèrent donc deux villages, SANTHIÉ DIOP (qui était entre MAKA TOUBÉ et LEYBAR) et THIẾGUÈNE (dit YAM SECK) , les installèrent dans une île alors déserte, qui prit, ainsi que le premier de ces villages, le nom de SOR.



Dès lors, le TOUBÉ est partagé entre CAYOR et QUALO, un nouveau chef est créé pour le TOUBÉ QUALO, avec le titre de Dyany (ou Diagne) Sor. Un troisième TOUBÉ va se former, et voici comment, d'après la légende :



Un homme de LEYBAR s'était rendu au CAYOR pour y vendre son cheval, et avait fait marché avec le damel. Ne pouvant se faire payer, il enfourcha son cheval et partit pour LEYBAR. Le damel, prévenu, envoya à sa recherche des gens chargés de lui offrir le double du prix d'abord convenu, puis le commandement des pays compris entre l'endroit où on le trouverait et le fleuve. Ils le rattrapèrent à TouGG.



Il accepta le nouveau prix, mais fit remarquer que le commandement offert était précisément déjà entre les mains de sa famille, et que, n'en étant pas le plus âgé, il ne pouvait prétendre en devenir le chef. Il demanda donc un autre territoire. Le damel lui dit d'aller fonder un village dans une brousse qu'il lui indiqua ; il s'exécuta et ainsi commença le canton TOUBÉ DU CAYOR, dont le chef porta le titre de M'Bèdje Toubé.



Il se rendit ensuite à LEYBAR et fit un accord avec sa famille. Il devint le représentant auprès du damel du TOUBÉ indépendant qui resta commandé par le montel ; lorsque celui-ci fournissait des guerriers au damel, c'était le M'Bédje Toubé qui les commandait en même temps que le contingent de son propre canton, le TOUBÉ CAYOR.



Il allait quelquefois en tournée pour le damel dans le TOUBÉ DE LEYBAR, mais son commandement était limité au TOUBÉ CAYOR. Il fut reconnu d'assez bonne noblesse pour épouser une sœur du damel, et le commandement resta dans sa famille, sauf quand le damel le donnait à un captif.



D'après le récit de Rawane Boye