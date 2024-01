Leur logement saturé : des étudiants saint-Louisiens à Dakar dorment à la belle étoile (photos)

Des étudiants Saint-louisiens à Dakar vivent des conditions très difficiles. Ne pouvant trouver de places au sein de l’immeuble, certains dorment sur la terrasse, à la belle étoile, affrontant le froid terrible de ce début d’année.



« Je suis étudiante en deuxième année à la Faculté des sciences et technologies et n'ayant pas eu accès à un hébergement au sein du campus j'ai pu me trouver un logement à la maison saint-louisienne sise à HLM ,la seule maison pour les étudiants Saint-louisiens à Dakar. Mais, depuis la reprise des activités pédagogiques nous vivons le martyr avec un nombre impressionnant d'étudiants saint-louisiens qui dorment même dans la terrasse de l'appartement avec un froid glacial », témoigne l’un d’eux, joint par Ndarinfo.



« Vu que le campus social de l’UCAD a fermé ses portes les étudiants vivent le calvaire dans cet unique appartement, bravant la promiscuité, le manque d'eau, l'insalubrité, etc. » , confie-t-il.



Ils sollicitent le soutien des autorités et des bonnes volontés pour trouver un autre logement.