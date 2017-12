Liberia : l’ex-footballeur George Weah remporte largement le second tour de la présidentielle

L’ex-star du football et sénateur George Weah a remporté 61,5 % des voix lors du second tour de l’élection présidentielle au Liberia, contre 38,5 % pour le vice-président, Joseph Boakai, a annoncé la Commission électorale nationale (NEC) jeudi 28 décembre, après dépouillement de 98,1 % des bulletins.

« Maintenant, le pouvoir va au peuple »

« Mes chers concitoyens, je ressens profondément l’émotion de toute la nation. Je mesure l’importance et la responsabilité de l’immense mission que je commence aujourd’hui. Le changement arrive », a tweeté le nouveau président dans la soirée.Attaquant star de Monaco, du PSG et du Milan AC dans les années 1990, George Weah succédera le 22 janvier à Ellen Johnson Sirleaf. Il s’agira de la première transition de pouvoir pacifique depuis soixante-dix ans dans ce pays anglophone d’ Afrique de l’Ouest, qui n’a pas connu d’ alternance démocratique depuis 1944.Le Liberia a notamment été marqué par une guerre civile particulièrement atroce — deux cent cinquante mille morts entre 1989 et 2003.Dès la victoire de George Weah connue, des centaines de personnes massées aux abords de la Commission électorale nationale (NEC), dans le centre de la capitale, Monrovia, ont laissé éclater leur joie, chantant, dansant et scandant le nom de leur futur président.« On a attendu pendant douze ans. Maintenant, le pouvoir va au peuple », exultait la vice-présidente de la Ligue de la jeunesse de la Coalition pour le changement démocratique (CDC), la formation de M. Weah, Josephine Davies.SOURCE : Le Monde