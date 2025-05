Liberté de la presse : le Sénégal gagne des points

« Au Sénégal, la transparence est au cœur des réformes en cours, non sans susciter des contestations au sein de la profession, qui fait aussi face à des contrôles fiscaux intensifiés et à la suspension de conventions publicitaires avec des entités publiques », rapporte RSF.



L’organisation de défense de la liberté de la presse a publié ce vendredi son rapport, à un moment où la concentration des médias et leur dépendance aux annonceurs fragilisent l’indépendance journalistique sur le continent africain.



Pour rappel, dans la zone Afrique, le Sénégal se classe derrière l’Afrique du Sud (27e), la Namibie (28e), le Cap-Vert (30e), le Gabon (41e), la Mauritanie (50e), le Ghana (52e), le Libéria (54e), la Sierra Leone (56e), la Gambie (58e), la Côte d’Ivoire (64e), le Congo (71e) et la République centrafricaine (72e).



Bolo Diaw