Ligue 1 : La Linguère s’impose face à Diambars FC (1-0)

La Linguère de Saint-Louis s’est imposée, dimanche, sur la plus petite des marques (1-0) face à Diambars FC, en match comptant pour la 23e journée de Ligue 1.



Cette rencontre s’est jouée au stade Mawade Wade, en présence d’un public nombreux.



C’est en profitant d’une grosse erreur défensive de l’équipe adverse, qu’Amadou Tidiane Kébé a ouvert le score en faveur de la Linguère (1-0). Un but qui a permis aux Saint-Louisiens de mener sur ce score à la mi-temps.



Au retour des vestiaires, les deux techniciens ont effectué des changements, sans pour autant réussir à faire bouger le score du match.



Avec cette victoire, la Linguère de Saint-Louis totalise désormais 27 points (-4) et occupe provisoirement la 8e place du classement sur 14 équipes. Son adversaire malheureux, Diambars FC, reste lanterne rouge (14e) avec seulement 18 points.



APS