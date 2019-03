Ligue des champions Renversé par Manchester, le PSG subit une nouvelle «remontada» fatale

Dès le début du match, Romelu Lukaku a profité d’une énorme erreur de Thilo Kehrer pour ouvrir le score. Entame cauchemardesque… Mais comme promis par Dani Alves, la « peur » d’un échec retentissant n’a pas envahi Paris. Cinq minutes plus tard, Mbappé a même été à un cheveu de reprendre le centre tendu de Bernat, avant de voir sa frappe être contrée à quelques mètres du but.



À défaut de marquer, l’homme en forme du PSG en l’absence de « Ney » et d’Edinson Cavani, a montré qu’il savait aussi se muer en passeur décisif. Sur son centre rasant impeccable, c’est l’inévitable Juan Bernat, déjà auteur de deux buts importants en Ligue des champions, qui a repris le cuir au second poteau pour égaliser (1-1, 12e).





Dans la foulée, bien servi par Di Maria, Bernat a cette fois buté sur un De Gea vigilant (14e). L’un des tournants du match. Alors qu’il n’y avait aucun danger, le PSG a réussi à remettre en selle « ManU » de manière totalement incroyable sur une nouvelle boulette, signée Gianluigi Buffon ! Et derrière, malgré une seconde période aussi stérile que tendue, Paris a été tout proche de se mettre à l’abri.



Au lieu de cela, le duel manqué de Mbappé et le poteau de Bernat (83e) ont fait office de mauvais présage. Car Kimpembe, buteur à l’aller, s’est mué en héros malheureux au retour. Et la VAR, qui avait tant manqué à Barcelone, lui a finalement joué un mauvais tour.