Linguère de Saint-Louis : l'AG de renouvellement se termine en queue de poisson - vidéo

L'assemblée générale de l'ASCE La Linguère n'a pu se tenir hier. L'annonce d'un vote restreint aux membres de l'ASC et surtout à ceux qui sont à jour avec les versements, a attisé la tension. Selon, le comité directeur, seuls les membres à jour pour les cotisations ont le droit de voter. Une bagarre a ainsi éclaté avec des jets de chaises alors qu'une forte mobilisation de supporters, de sympathisants du club et d'anciens joueurs étaient présent à la séance.



Baba Aïdara, candidat à la présidence de la Linguère s'est insurgé des agissements du CD et promet de s'entretenir avec l'opinion, ce dimanche. " Si le statuquo au maintenu, nous indiquons que le match prévu aujourd'hui ne se tiendra pas. Nous tenons à informer le ministre des Sports et les autorités administratives de la ville", a-t-il dit au terme des heurts.



Les protagonistes donnent leurs versions des faits ...