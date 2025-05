Linguère de Saint-Louis : un nul arraché dans les derniers instants face à Génération Foot

Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, les hommes de l’entraîneur Amara Traoré ont une nouvelle fois montré leur détermination et leur combativité, en allant chercher un match nul (1-1) contre Génération Foot, une formation réputée pour sa rigueur tactique.



Le match, disputé au stade Lat Dior de Thiès, a été marqué par une grande intensité. Dès les premières minutes, Génération Foot a affiché sa supériorité technique et a ouvert le score, mettant ainsi une forte pression sur les visiteurs. La Linguère, dominée pendant une bonne partie de la rencontre, a toutefois gardé espoir jusqu’au bout.



Il aura fallu attendre les derniers instants du match pour voir les efforts des Samba Linguère récompensés. Le défenseur central Mamadou Diop, monté aux avant-postes lors d’une ultime offensive, a inscrit son tout premier but de la saison, arrachant une égalisation aussi méritée que libératrice.



Avec ce nul, la Linguère reste invaincue depuis huit journées, une performance remarquable qui renforce sa place dans le peloton de tête et montre la solidité de son groupe, aussi bien sur le plan physique que mental. Le collectif saint-louisien semble avoir trouvé son rythme de croisière à l'approche du sprint final.



Prochain défi pour la Linguère : confirmer cette dynamique lors de la 26e journée, et pourquoi pas viser une place sur le podium du championnat.



Bolo DIAW