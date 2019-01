Liste provisoire des candidats : Pourquoi le Conseil constitutionnel n'a pas délibéré hier

La publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 24 février prochain était annoncée hier dimanche 13 janvier. Interrogé par L'As, Ndiaga Sylla indique qu'il s'est agi tout simplement d'une rumeur.



D'après l'expert électoral, aucune disposition n'oblige le Conseil constitutionnel à publier la liste à la date indiquée. Se basant sur l'article 121 du Code électoral, il souligne que le délai de rigueur est le 20 janvier prochain.



"Au plus tard 35 jours avant le scrutin, le Conseil constitutionnel procède à la publication de la liste des candidats. Cette publication est assurée par l'affichage et par tout autre moyen qu'il estime opportun et nécessaire comme le stipule l'article 121 du code électoral", a-t-il déclaré.



Ndiaga Sylla d'ajouter : "C'est le 12 janvier dernier que le Conseil constitutionnel devait notifier aux candidats la validité ou non de leur dossier de candidat à la candidature. Et ces derniers avaient jusqu'au 14 janvier pour régulariser leurs listes de parrainage." Ce n'est pas tout. Les 7 sages n'ont pas encore examiné le recours des candidats recalés au parrainage.



SENEWEB