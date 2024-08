Logements sociaux : La SICAP SA veut livrer 9000 concessions en 4 ans

Un protocole d’accord a été signé entre la Société Immobilière du Cap-Vert (SICAP) SA et le Groupement jiangsu Zhenhuai construction group / Jiangsu China Africa Investment and Development, une société chinoise de construction. Ce, dans le but de mettre en place des logements sociaux accessibles à tous. Selon un document de la direction de la SICAP, le Directeur général Mouhamadou Moctar MAGASSOUBA, le projet va être réalisé en moins de 5 ans.



«Cet accord marque le début d’une collaboration stratégique pour la réalisation de divers projets sous le modèle EPC+F dans le cadre du programme de développement immobilier pour les cinq prochaines années », indique la note.



Ces logements conçus et construits selon les normes internationales seront au nombre de 9000, clés en main dans un délai de 48 mois (4 ans).



APS