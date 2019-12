Louga : 5 personnes tuées dans des accidents en trois jours

La commune de Louga a enregistré entre le vendredi 20 décembre et lundi 23 décembre trois accidents qui ont causé la mort de cinq personnes.



Un accident survenu, lundi, aux alentours de 19h, à trois kilomètres à l’entrée de la commune de Louga a fait un mort.



Une voiture en provenance de Saint-Louis pour Dakar est sortie de la route avant de heurter un arbre. Le chauffeur a perdu le contrôle dans sa tentative de doubler un autre véhicule. Le passager assis à l’arrière a perdu la vie sur le coup. Les trois autres, blessés, ont été acheminés à l’hôpital.



Le vendredi 20 décembre, c’est une jeune fille de 20 ans qui a perdu la vie dans une voiture 4X4 percutée par un camion en provenance de Ngaye dont le pneu avait éclaté.



La jeune fille assise sur le siège arrière est morte sur le coup.



Lundi, trois individus sont morts dans un accident qui s’est produit vers six heures du matin à hauteur de la localité de Keur Boum.



Deux véhicules sont entrés en collision.



Le chauffeur d’un des véhicules qui serait en état de somnolence et deux passagers ont été tués.



APS