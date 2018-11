Lucie Milebou Aubusson présidente par intérim du Gabon

La décision a été prise mercredi soir par les 9 juges de la Cour constitutionnelle, qui ont statué conformément aux articles 13 et 16 de la loi fondamentale. La plus haute instance judiciaire du pays a été saisie par le Premier Ministre, chef du gouvernement.



Dans sa requête Emmanuel Issozet Ngondet a mentionné des cas d'urgence. De nombreux dossiers dont l'examen ne peut être différé sont actuellement pendants au gouvernement. Plusieurs textes législatifs et réglementaires sont également en attente d'adoption.



Ces textes ne peuvent être examinés et adoptés compte tenu de l'indisponibilité temporaire du Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba, seule habileté à convoquer le Conseil des ministres.



Le juge constitutionnel Anthony Adiwa a rendu publique la nomination de Lucie Milebou Aubusson Présidente de la République du Gabon par intérim.



Madame Aubusson qui est âgée de 61 ans est à la tête du sénat depuis février 2015. Conforment à l'article 13 de la constitution, le Chef de l'Etat par intérim prêtera serment avant sa prise de fonction au Palais de la rénovation.



SENEWEB