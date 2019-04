Lutte contre l’immigration irrégulière : échanges entre le CRJ de Saint-Louis et une délégation allemande (vidéo)

Des membres du Conseil régional de Saint-Louis (CRJ) se sont entretenus, lundi, avec Roland THEIS, secrétaire d'État de la Sarre (Allemagne) et Plénipotentiaire pour les Affaires européennes et Thomas VOLK, le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer. Les discussions ont essentiellement porté sur les défis de la jeunesse et les questions liées à la migration.



M. VOLK s’est félicité d’une « rencontre pertinente » rythmée par « des contributions importantes ». « Nous avons sensibilisé la jeunesse sur les dangers de l’immigration clandestine en leur présentant les possibilités d’une migration régulière vers l’Europe », a-t-il dit, en présence d'élus de la Commune et du Conseil départemental.



Ce conclave été l’occasion pour Roland THIEIS, le secrétaire d’État à la justice au sein du gouvernement régional de La Sarre d’exposer la politique européenne sur la migration. Il a souligné la nécessité de créer les opportunités permettant aux jeunes de rester dans leurs terroirs. À ce titre, il salue la proposition des membres du CRJ de développer la formation professionnelle et technique.



Pour rappel, le Conseil Régional de la Jeunesse de Saint-Louis accompagne le programme « Réussir au Sénégal » mis en œuvre par la GIZ. La tenue de ces échanges avec la délégation allemande s’inscrit dans cette dynamique, a indiqué Fara NDIAYE, le président de cette structure.



« Le Conseil œuvre d’arrache-pied avec ses partenaires afin de permettre aux jeunes de réussir et de mener une vie décente sans quitter la région », a-t-il ajouté.