Lutte contre la 3ème candidature de Macky Sall : la mise en place d’une plateforme en gestation chez l’opposition et la société civile

Le président Macky Sall est averti. Les membres de l’opposition ne comptent pas le laisser se présenter encore à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Et après les dénonciations dans les médias, l’opposition a décidé de passer à la vitesse supérieure. Elle envisage de mettre en place une plateforme de lutte contre une éventuelle candidature de Macky Sall. L’Annonce a été faite ce vendredi, par le président Gueum Sa bop, Bougane Gueye Dany qui a reçu une délégation de la société civile et certains membres de l’opposition.



«Yewwi et Gueum Sa Bopp vers une plate-forme commune pour lutter contre le troisième mandat de Macky Sall», a, en effet, écrit Bougane Gueye Dany sur sa page facebook. C’est dans ce cadre, informe-t-il, qu’ «il a reçu plusieurs organisations dont Yewi représenté par le président de la conférence des leaders, Habib Sy et Cheikh Tidiane Youm. Autres mouvements qui ont pris part à cette rencontre : Le mouvement FRAPP, représenté par le député Guy Marius Sagna, le mouvement Mimi 2024 avec Aminata Touré, la Ligue démocratique Debout avec Abdoulaye Bathily et le mouvement Awale avec Mohamed Ndiaye.





Et de l’avis de Bougane Gueye Dany, «ce groupe de contact de la plateforme contre le 3e mandat répond à une vieille requête du Président de la coalition Gueum Sa Bopp pour faire face à Macky Sall».



Actusen.sn