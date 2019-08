Lutte contre les gravats, épaves… : Le service d’hygiène annonce de lourdes sanctions

Dans le cadre de la poursuite du plan Karangué, la sous brigade départementale du service national d’hygiène de Dakar était dans la commune de Ngor pour une opération anti gravats.



« La situation est critique dans la commune de Ngor, avec les gravats, les eaux de vidange, les épaves et les ferrailles. C’est pour cela, en tant que bras armé du ministère de la Santé, nous sommes venus combattre cela à Ngor et sur tout l’étendu du département de Dakar », a déclaré Alla Ngom, chef de la sous brigade départementale de l’hygiène de Dakar.



Dans ce sillage, M. Ngom a annoncé de lourdes sanctions contre les réfractaires : « De lourdes amendes s’abattront sur ceux qui déversent des gravats, des boues de vidange ou des épaves dans les rues. Et ces amendes sont de 200 000 F Cfa à 2 000 000, assorties de 2 mois » de prison.



De son côté, Amadou Guèye, le maire de la commune d’arrondissement de Ngor, s’est réjoui de la présence du service d’hygiène dans son fief : « je suis heureux d’avoir reçu le service d’hygiène de Dakar dans la commune d’arrondissement de Ngor afin de lutter contre l’insalubrité, et le désordre. Ce n’est pas la première fois qu’ils viennent pour ces genres d’activités, mais nous sommes derrière eux pour les accompagner dans cette lutte ».



