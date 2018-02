Lutte contre les ordures : Fagouda TOURE, la présidente du Conseil municipal des enfants, s'engage (vidéo)

FAGOUDA TOURE, élève en classe quatrième au collège Didier Marie a été élue présidente du conseil municipal des enfants de la ville de Saint-Louis. A l’assemblée générale de renouvellement, il y avait une forte assistance composée d’enfants, de parents, de représentants de la Mairie, de membres de conseils et de délégués de quartiers. Mlle TOURE était la vice-présidente de l’équipe sortante dirigée par Abdoulaye DIOP. Ce dernier, après avoir obtenu son Baccalauréat avec mention, est parti en Europe pour poursuivre ses études. FAGOUDA est une élève très intelligente, plus intelligente que les adultes. Après son élection, elle a annoncé qu’elle va lutter contre l’insalubrité à Saint-Louis en recyclant (transformer en objectés utilisables) les saletés. La présidente et son équipe vont ensuite vendre ces affaires collectées et donner l’argent aux talibés. FAGOUDA a expliqué son idée à NDARINFO. Voici la vidéo …