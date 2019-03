Macky SALL : "J’espère que bientôt il y aura une femme générale de l’Armée"

es forces de sécurité et de défense qui comptent dans leurs rangs beaucoup de femmes, peuvent envisager la présence prochaine d’une Générale de l’Armée. Le président Macky Sall, Chef suprême des armées en a émis l’idée et dit nourrir l’espoir d’en compter ne serait-ce qu’une dans un avenir proche. Une possibilité que le locataire du Palais présidentiel a bien relevé.



‘’Vous voyez qu’il y a beaucoup de femmes en tenue. Alors qu’il y a 15 ans, on n’imaginait pas une femme dans les services de l’armée, de la gendarmerie. Comme quoi tout est une question de mentalité. Nous avons des femmes colonelles dans l’armée. J’espère que bientôt il y aura une femme générale de l’Armée’’, lâche-t-il.



‘’Nous avons maintenant une femme Recteur, maintenant il faudrait qu’on aille plus loin. (…). Moi j’ai nommé la première femme patron de la police nationale, Inspectrice générale de police (Anna Sémou Diouf), la première femme gouverneure de région. Donc je suis votre partenaire et votre allié dans la promotion des femmes’’, s’est-il réjoui en rappelant, comme élément de conclusion que ‘’le bonheur des femmes, c’est le bonheur de la société’’.



