Macky SALL : " je suis sûr d’être le meilleur parmi ceux qui postulent pour l’avenir du Sénégal"

En perspective de la Présidentielle du 24 février 2019, le président Macky Sall dit prendre de l’avance par rapport à ses adversaires qui sont à un niveau très bas.



« Le combat, souligne-t-il, ce n’est pas un combat personnel, ce n’est pas un combat pour être président de la République. Vraiment je suis sûr d’être le meilleur parmi ceux qui postulent pour l’avenir du Sénégal. Parce que qu’il ne faut pas reculer, il ne faut se permettre de revenir encore sur des politiques dépassées, sur la phraséologie, passer notre temps à discutailler, à faire des formules, à parler le français le plus beau qui soit académique, ce n’est pas ça le débat… ».



« Le débat, c’est le développement économique du pays, c’est la réponse pour l’emploi des jeunes, pour l’emploi des femmes. C’est la construction de l’infrastructure. Nous voyons les autoroutes, c’était peut être moins de 30 km que j’ai d’ailleurs contribué à lancer en tant qu’ancien Premier ministre. Je le mets sur le bilan de l’ancien Président (Ndlr: Me Abdoulaye Wade). Et nous sommes à plus de 200 km déjà d’autoroute. Nous avons un train électrique qui sera inauguré le 14 janvier… », balance fièrement le candidat de Bby à l’opposition, ce week-end, à l’occasion du financement de la 2e phase de la Der (Délégation à entrepreneuriat rapide) au Cicad.



SENEGO