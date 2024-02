Macky Sall Sall se dit "tout à fait prêt à passer le relais"

Le Président Macky Sall a défendu sa décision de reporter les élections. dans un entretien accordé à l’Associated Press,



M. Sall a balayé les allégations selon lesquelles la décision était inconstitutionnelle et qu’il avait créé une crise constitutionnelle. Selon Macky, le Sénégal avait besoin de plus de temps pour résoudre les controverses concernant la disqualification de certains candidats et un conflit entre les pouvoirs législatif et judiciaire.



Le chef de l’Etat a nié qu’il cherchait à s’accrocher au pouvoir. « Je ne cherche absolument rien d’autre que de laisser un pays en paix et stable », a déclaré M. Sall. « Je suis tout à fait prêt à passer le relais. J’ai toujours été programmé pour cela », a-t-il fait savoir.



Le Président Sall a déclaré que sa décision d’intervenir était nécessaire pour éviter que le chaos électoral ne s’aggrave.



« Je ne veux pas laisser derrière moi un pays qui va immédiatement plonger dans des difficultés majeures* », a déclaré M. Sall.



« Je dis maintenant que je vais travailler pour l’apaisement, pour les conditions qui permettront au pays d’être pacifique … tenons tous des discussions inclusives avant d’aller aux élections », a-t-il ajouté.