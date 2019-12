Macky Sall : « Si je dis que je ne serai pas candidat en 2024  »

Le président de la République réagit enfin sur le débat sur le troisième mandat qui secoue la classe politique. « Si je dis que je ne serai pas candidat, les membres du gouvernement ne travailleront plus. Ils diront que c’est fini et lâcheront prise », a-t-il expliqué aux journalistes.



« Si je dis que je vais me présenter en 2024, les marches et les contestations vont se poursuivre », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas le moment d’en parler. Je le ferai au moment opportun », a indiqué le chef de l’Etat.



NDARINFO