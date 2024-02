Macky Sall aurait déjà donné des instructions pour la libération d'Ousmane SONKO

De plus en plus, la libération de Sonko et tous les prisonniers politiques se précise. Les médiateurs, Pierre Goudiaby Atepa et Alioune Tine continuent de travailler l’oreille des deux protagonistes pour arrondir les angles. Tous les deux en leur qualité de médiateurs désignés par le président Macky Sall. « Nommé facilitateur par le président pour voir comment convaincre les uns et les autres d’échanger avec un objectif d’apaisement », a dit l’architecte. Ce qui légitimise à bien des égards ses va-et-vient entre le palais et Cap Manuel.



Invité de RFI de ce jeudi, monsieur Goudiaby de confier que le président Macky Sall aurait déjà donné des instructions pour la libération, dans les prochains jours des milliers de personnes en détention préventive.



Même si de façon officieuse, les deux camps discutent sur la décrispation du climat politique déjà tendu. Les partisans de Sonko campent toujours sur leur position, à savoir l’organisation d’une élection à date échue. L'élection présidentielle était prévue pour ce 25 février avant d’être repoussée jusqu’au 15 décembre de cette année.