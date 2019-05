Macky Sall : « on va régler la question des enfants de la rue et resserrer la loi pour assurer la sécurité des femmes »

Le chef de l’Etat a dit sa volonté de trouver une solution réglée à la situation des enfants de la rue. « je l’ai déjà dit au ministre de l’Intérieur, on va régler la question des enfants de la rue de manière définitive, après la korité, a dit le président Macky Sall ce mardi, au moment de clôturer la journée de lancement du dialogue national.



« Je ne parle pas des spécialement des talibés », a-t-il souligné, disant « saluer la position avant-gardiste des chefs religieux sur la question ».



Se prononçant sur la recrudescence des viols et autres meurtres contre les femmes, le président de la République a annoncé qu’« on va resserrer la loi pour assurer la sécurité des femmes et des enfants ».



