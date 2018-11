Macky prêt à amnistier Karim et Khalifa Sall

Dans un article titré "Karim Wade, le retour ?", Jeune Afrique rapporte dans son édition parue ce lundi que le Président Macky Sall se dit prêt à amnistier Karim Wade. Et que la mesure pourrait concerner aussi Khalifa Sall.



Mais, selon l'hebdomadaire panafricain, le chef de l'État fixe une condition : il ne prendrait cette décision qu'après sa réélection.



Karim Wade a été condamné à six ans de prison et 138 milliards de francs Cfa d'amende. Il a été gracié en 2016. Depuis, il vit en exil au Qatar.



Khalifa Sall, pour sa part, purge cinq ans de prison. Il a été condamné dans l'affaire de la Caisse d'avance.



SENEWEB