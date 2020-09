Macky va retirer les cars rapides de la circulation

"Un véhicule qui a plus de 40 ans ne doit plus transporter des personnes", a déclaré, hier, Macky Sall qui présidait le conseil présidentiel sur la relance de l'économie à Diamniadio. Il annoncé la modernisation des transports en commun. Et cela passe, selon lui, par le retrait des cars rapides.