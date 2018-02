Magal de Porokhane : Un accident fait plus de 10 morts

Un dramatique accident s’est produit, hier, sur la route de Porokhane. Une collision entre un car « Ndiaga Ndiaye » et un bus a fait plus de 5 morts. Le car qui roulait à vive allure dans le sens inverse a violemment heurté un bus. Cinq personnes sont mortes sur le coup, selon le journal L’As. Un médecin, témoin oculaire de l’accident, a indiqué que le bus a fini sa course dans un ravin.



Seulement, un nouveau bilan donné tard dans la soirée par certains médias, porte le nombre de victimes à 20 morts. Selon des informations du journal, les secours se sont rendus sur les lieux de l’accident ainsi que des autorités. Les blessés ont été transportés dans les hôpitaux les plus proches.





SENEWEB