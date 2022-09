Magal des 2 raakas : Serigne Mame Mor MBACKE invite à un retour aux préceptes de l’Islam - vidéo

"La prière des deux Rakkas pour commémorer le geste de Cheikh Ahmadou Bamba revêt un symbole et s’inscrit dans la voie de la religion musulmane’’, a-t-il dit, ajoutant que "cette manifestation célèbre la victoire du bien sur le mal".



Il s’exprimait à la place Baya Ndar (ex Faidherbe) avant la prière de 17 heures qu’il a dirigée pour commémorer cette manifestation religieuse. "Si ce n’était que pour prier, nous serions partis ailleurs peut-être, mais nous avons choisi cette place pour le symbole", a dit le fils de Serigne Mourtada Mbacké, fils cadet du fondateur du mouridisme.



Il a invité à un retour aux préceptes de l’Islam, estimant que les fidèles devaient se remettre en cause à chaque fois que surviennent certaines calamités. Après une pause de deux ans due à la Covid-19, cet événement religieux a été célébré dans la sobriété du fait surtout de sa proximité avec le magal de Touba prévu le 15 septembre. Cela n’a pas pour autant empêché des milliers de fidèles de rallier Saint-Louis afin de prendre part à l’évènement.