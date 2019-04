Maintenance des unités mobiles : l’UNOPS forme les communautés bénéficiaires (vidéo)

Cette session est destinée aux 16 Chefs d’équipe sélectionnés parmi les communautés bénéficiaires de Khar Yallah, la Langue de Barbarie et parmi les communautés du site de Diougop qui accueillent les sinistrés. Ces personnes outillées seront d’abord les chefs d’équipe lors de l’installation des unités mobiles qui commencera aussitôt que la construction des plateformes d’habitation. Elles constitueront par la suite, l’équipe qui assurera la maintenance du site de relogement.



« Leur participation à cet atelier fait suite à un tirage au sort (communément appelé TOMBOLA). L’équipe UNOPS dirigé par M. Moustapha TAHIROU, appuyée par les Mairies de Saint Louis et de Gandon ainsi que l’Agence de Développement Communale (ADC),les chefs de quartier et représentants des populations déplacées, des bénéficiaires ont sélectionné sur la base d’un terme des références, quinze (16) ouvriers - chefs d’équipe dont deux (2) maçons, deux (2) menuisiers, deux (2) électriciens, deux (2) techniciens en installations des préfabriqués, deux (2) plombiers et six (6) chefs d’équipe nettoyage », a renseigné M. TAHIROU, chef du projet.



« Ils seront formés à la maçonnerie, à la plomberie, à la menuiserie, à l’assemblage des unités mobiles, à l’électricité et au nettoyage », a-t-il ajouté.



L’approche genre a été intégrée dans la mise en œuvre du projet. Un quota d’au moins 33 % de femmes est respecté dans la mobilisation des Chefs d’équipe (6/15 ouvriers). Par ailleurs, en marge de la formation, des sensibilisations sur la violence basée sur le genre seront déroulées.



>>> Suivez les réactions des parties prenantes ...