Majib : "la Linguère doit trouver un équilibre entre attaque et défense"

La Linguère de Saint-Louis, avant-dernière au classement de la Ligue 1 de football à l’issue de la 16e journée jouée ce week-end, doit trouver un équilibre entre efficacité défensive et offensive pour espérer gagner à nouveau des matchs, estime son entraîneur, Abdou Majib Diagne.



"Le championnat se termine. Nous sommes mal classés et ce n’est pas bien’’, a souligné le technicien, peu après la défaite (0-1) de son équipe face au Ndiambour de Louga, dimanche, pour le compte de la 16e journée du championnat de l’élite.



Le staff de la Linguère de Saint-Louis "est en train de puiser chez les jeunes pour renforcer l’équipe et apporter des choses nouvelles’’, mais "seuls les joueurs peuvent sortir l’équipe de cette mauvaise passe", a indiqué Abdou Majib Diagne.



"Je suis désolé pour les jeunes. Ils ont tout donné et à la fin, ils n’ont pas eu le résultat voulu. Ils ne doivent pas lâcher, mais continuer à travailler et les victoires viendront seules", a déclaré l’entraîneur de la Linguère de Saint-Louis, au sujet du match contre le Ndiambour.



En dépit de son mauvais classement - 13e sur 14 équipes, coach Diagne note que la Linguère "a joué toutes les équipes et aucune d’entre elles n’a pu (la) malmener (...)’’.



"La Linguère a joué tout le match contre le Ndiambour qui n’a frappé qu’une seule fois et a marqué. Nous avons donné un beau but à l’adversaire par manque de concentration et cela nous vaut encore une défaite", a regretté Abdou Majib Diagne.



L’entraîneur du Ndiambour de Louga, Assane Diallo, a reconnu que la recontre contre la Linguère de Saint-Louis, a été son "plus mauvais match" malgré sa victoire.



"Nous avons joué notre plus mauvais match aujourd’hui, même si nous avons obtenu les trois points. C’était l’essentiel. Ce sont des points importants. Nous nous attendions à ce que ce soit un match difficile", a-t-il dit.



"J’avais prévenu les joueurs qu’être mal classé dans un championnat ne veut rien dire. La Linguère est une bonne équipe", a-t-il insisté, avant de souhaiter de voir la série de victoire (6e) de son équipe se poursuivre.



"Nous n’avons pas pu faire tourner l’équipe parce que qu’il y a des joueurs qui ont joué 13 matchs et d’autres qui n’en ont joué aucun. Il faudra les faire jouer en entrainement dès demain’’, lundi, "pour avoir au moins un groupe 20 joueurs physiquement prêts", a-t-il conclu.



APS