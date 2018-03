Mamadou Diop était marié et père de deux fillettes

L’étudiant tombé hier lors des manifestations a laissé derrière lui, une veuve et deux fillettes. Modou Diop vivait à l’immeuble Y a Salam à Fann hock avec sa femme Anta et ses deux filles dont l’une est née en 2011. « Il a soutenu récemment sa thèse en spécialisé en littérature orale en Master et a décroché une mention honorable. Il m’a confié le même jour qu’il voulait maintenant travailler pour mieux s’occuper de moi et de toute la famille. » Raconte son papa meurtri.



Ndèye Khady Badji

Pressafrik.com