Mame Mactar GUÈYE : " les homosexuels ont envahi l’espace public, et ils piétinent nos symbolismes religieux"

Mame Mactar Gueye Vice-président de l’ONG Jamra a déclaré ce dimanche à la place de la Nation, qu’il y a eu un complot à l’Assemblée nationale qui a bloqué la proposition de loi sur la criminalisation de l’homosexualité. Selon lui, il y a des députés de Benno Bokk Yakaar (BBY) qui ne veulent pas se faire remarquer, et qui ont demandé à ce que le projet soit bloqué.



« Je l’ai dit lors de mon intervention, il y a eu un complot à l’Assemblée nationale qui a bloqué la proposition de loi. Si la proposition de loi a été bloquée dès la porte d’entrée de l’Assemblée nationale. Vous savez une fois sorti du bureau, le projet devait aller à la commission des lois, avant d’aller en plénière. Alors, qu’est-ce qui s’est passé parce qu’il y a des députés de BBY qui ont appelé Babacar Mboup en secret pour lui dire que nous ne pouvons pas apparaître pour l’heure, donc il faut bloquer cette proposition de loi », a dénoncé Mame Mactar Gueye, lors d’un rassemblement ce dimanche.



Selon le Vice-président de l’ONG Jamra, ils avaient demandé à l’État de légiférer, malgré les sanctions pénales, l’État a refusé. « Alors maintenant au-lieu d’attendre que la population excédée, énervée, soit tentée de se faire justice elle-même, alors nous avons demandé a l’État de légiférer, malgré les sanctions pénales, l’État a refusé. Alors nous sommes nous obligés de prendre contact avec des députés pour déposer une proposition de loi portant l’augmentation des sanctions pénales. Nous sommes dans nos droits. Nous nous sommes réunis pour faire le tour de toutes les familles religieuses. Elles ont toutes signé », dit-il.



Pour lui, si ces homosexuels ont dépassé les limites. « Ces homosexuels s’ils étaient restés dans leur anonymat, vous n’alliez jamais nous entendre parler d’eux. Mais ils ont envahi l’espace public, et ils piétinent nos symbolismes religieux. Et ils organisent des actes de sacrilège dans les mosquées. Ce n’est pas normal. Le 23 novembre 2020, deux homosexuels sont allés s’accoupler à la grande mosquée. C’est de la provocation. Trop, c’est trop. Il y avait 25 lesbiennes qui ont attaqué une seule lesbienne qui avait le tort de leur avoir tourné le dos pour renoncer au lesbianisme. Elle a le droit. Il y a une expédition punitive et elle a failli y laisser sa vie », a-t-il martelé.



M. Gueye, d’avertir : « Aujourd’hui, c’était un compte-rendu que nous avons fait à l’opinion. Pour dire que comme les députés ne veulent pas faire ce que le peuple veut, nous Ànd Sàmm Jikko yi nous allons constituer une liste de candidats députés, aller leur porter la concurrence lors des législatives prochaines. Nous allons les foutre dehors et choisir d’autres députés ».