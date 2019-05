Manque de respect envers les Daaras : l’AFCESS condamne les dérives des séries télévisées (vidéo)

Après les dénonciations de la Fédération Nationale des associations coraniques du Sénégal contre la Série « Brigade des mœurs », leurs homologues de Saint-Louis montent au créneau. L’Association des Frères pour la Coopération et l’Entraide au service du Coran (AFCESS) fustige des sabotages délibérés des daaras et de maitres coraniques orchestrés à travers les téléfilms. Elle invite l’État à sévir.



« Nous nous indignons de manière vive de ces attaques perpétrées par les séries télévisées contre les maitres coraniques et leurs disciples. Nous exigerons que le Coran et ceux qui l’enseignent soient respectés », exigent-ils en rappelant que « toutes les grandes figures religieuses de ce pays ont été formées à travers les daaras. Toutes les personnalités de Nation ont été formées nos écoles ».



Dans la nouvelle série « Brigade des mœurs », la mise en scène d’un maître coranique chanvre indien par l’intermédiaire de son disciple, est la goutte de trop qui fait déborder la vase.



« Nous avons constaté que les rôles les plus ignobles sont prêtés aux enseignants religieux. Cela doit cesser », disent-ils. « Tant que les écoles coraniques sont reléguées au second plan, le Sénégal n’avancera pas », ont-ils déclaré.