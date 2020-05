Mansour Faye : « Sur l’aide alimentaire, nous avons des difficultés… »

« Nous avons des difficultés pour respecter les premières échéances ». L’aveu est de Mansour Faye qui reconnaît le retard enregistré dans la distribution de l’aide alimentaire d’urgence destinée aux ménages affectés par la pandémie de coronavirus.



Mais, le ministre du Développement communautaire promet de terminer les opérations dans les meilleurs délais. « Début juin ou tout au plus à la fin du mois de mai, ou peut-être dans la première semaine du mois de juin, le processus sera achevé », déclare-t-il dans Vox Populi. Si 79% des produits sont expédiés à l’échelle nationale, Dakar demeure le gros du problème, car représentant le quart des denrées à recevoir.



À Pikine, seule une dizaine de communes ont reçu leur kit au complet et dans la capitale, seules 5 des 19 communes ont reçu leur kit.Toujours d’après le ministre Mansour Faye, dont les propos sont rapportés par le journal dans sa parution de ce vendredi, « 14 régions ont reçu en globalité leurs quotas de riz et 7 régions la totalité du kit alimentaire ».



DAKARMATIN