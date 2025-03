Mansour Faye autorisé à voyager : la Cour suprême lève les restrictions

L’ancien ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, peut désormais quitter le territoire sénégalais en toute liberté. La Cour suprême, à travers son juge des référés liberté, a tranché ce vendredi en faveur de sa requête, mettant ainsi fin à l’interdiction de voyage qui lui était imposée.



Bloqué à deux reprises par la police à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), Mansour Faye avait saisi la juridiction administrative pour contester cette restriction. Son recours a finalement abouti, le juge ordonnant au ministre de l’Intérieur d’instruire la Police de l’Air et des Frontières afin de lui permettre de voyager sans entrave.



« Le juge des référés a donné injonction au ministre de l’Intérieur de faire respecter la liberté de circulation de Mansour Faye. Désormais, il peut se déplacer librement », a précisé son avocat, Me Amadou Sall.



Cette décision marque une victoire judiciaire pour l’ancien ministre des Infrastructures sous Macky Sall, qui recouvre ainsi son droit à la mobilité.