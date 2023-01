Mansour Faye hué à Louga

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, par ailleurs, beau-frère du chef de l’Etat a passé un sale temps à Louga. C’est au moment de rendre visite aux blessés de l’accident de Sakal au centre hospitalier Amadou Sakhir Mbaye.



Des voix se sont levées pour huer et exiger sa démission à la suite de la recrudescence des accidents de la circulation faisant plus d’une soixantaine morts en une semaine. « Votre responsabilité est engagée. Il faut rendre le tablier… » peut-on entendre dans la vidéo diffusée par nos confrères de Dakaractu.



Après la tragédie de Sikilo dimanche dernier (42 morts), 22 personnes sont décédées hier lundi à hauteur de Ngeune Sarr dans un accident impliquant un car de transport en commun et un camion.