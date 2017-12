Mary Teuw NIANE donne les clefs de la réussite à la Jeunesse : « Il faut étudier, apprendre et travailler » ( vidéo )

Mary Teuw NIANE a mis sur la table (50) blousons, huit (8) jeux de maillots, un trophée, cent (100) médailles, deux (2) jeux de blousons aux équipes finalistes, des ballons en plus d’une enveloppe d’un million 500 mille francs FCFA à l’ORCAV pour l’organisation de la finale qui mettra en compétition, demain, l’ASC Leona (Zone 4) contre l’ASC Daagu Daan (Zone 6).



« Saint-Louis et une ville d’intelligence, une ville sportive. Elle est la mère de l’intelligentsia et de l’école sénégalaise. Elle a beaucoup de choses à apprendre à toutes les régions du Sénégal », a déclaré le ministre qui invite la jeunesse de la ville à sauvegarder jalousement ce flambeau.



« Il faut étudier, apprendre et travailler », a-t-il conseillé aux jeunes, en rappelant que son parrainage est inscrit sous le sceau de la promotion de l’éducation, de la formation et de la science. Poursuivant cette optique, M. NIANE remettra d’ailleurs des lots d’équipes informatiques à l’ODCAV, aux zones 4 et 9 ainsi qu’à des structures communautaires et sociales, samedi.



« Cette rencontre des villes Podor, Saint-Louis et Dagana à travers l’ORCAV est une belle chose. Il faut demain que la fête soit belle et traduise la belle jeune qu’est celle de Saint-Louis », a-t-elle en exprimant sa vive reconnaissance aux dirigeants de l’ORCAV pour leur choix porté sur sa personne.



L’ancien recteur de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a rappelé la vision du président Macky SALL de faire du Sénégal, un pays émergent en 2035. « Si nos jeunes sont bien formés, s’ils ont des compétences scientifiques et techniques, sans doute, l’émergence va arriver plutôt que prévu », a-t-elle martelé.



Parlant aux noms de la zone 4 parrainée par le ministre NIANE avec la zone 9 Ahmadou Lamine BA s’est vivement félicité de la nouvelle déclinaison que le responsable de l’Alliance pour la République (APR) a su donner en viatiques aux ASC.



« Il nous a conviés au travail et à la droiture. Il nous invite à construire un autre type de sénégalais imbu de valeurs », a-t-il témoigné en adressant de vifs remerciements au ministre.



« Il fait ce qu’aucun parrain n’avait encore fait », dira-t-il. « Il a reçu ce choix avec simplicité et élégance », a renseigné M. BA.



►►► Suivez les appréciations de Mar FALL, président de l'ORCAV et la réaction du Ministre Mary Teuw NIANE, parrain de la finale