Mary Teuw Niane : "Notre démocratie est malade. Le Grand deal va bientôt se dévoiler au grand jour"

Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri). Dans un post intitulé « Le temps de la guillotine », Mary Teuw Niane estime qu’il reste au régime du président Macky Sall la deuxième partie de ce tableau la tentative d’humiliation et de discrédit de Monsieur Ousmane Sonko.



« Depuis dix mois je le pressentais« , a introduit Mary Teuw Niane, avant de poursuivre : « J’ai dit et répété que l’objectif du régime était l’élimination du Président Ousmane Sonko de l’élection présidentielle. »



A l’en croire, « Le verdict prononcé aujourd’hui contre le leader du PASTEF confirme mon pressentiment. Désormais, au Sénégal, une condamnation par diffamation suffit à rendre inéligible un candidat à la présidence de la République. »



« Ce qu’un débat télévisé suivi d’un échange en privé entre gentlemen aurait réglé, se termine par l’équivalent de la peine capitale pour un citoyen. Le régime du Président Macky Sall a obtenu ce qu’il cherchait maladroitement depuis un moment la perte d’éligibilité du leader de PASTEF« , a-t-il dénoncé.



L’ancien ministre trouve que ce n’est pas fini. Car, dit, « Il lui reste la deuxième partie de ce tableau la tentative d’humiliation et de discrédit de Monsieur Ousmane Sonko. Notre démocratie est malade. Le Grand deal va bientôt se dévoiler au grand jour« .



De son avis, « Les leaders de la vieille classe politique vont s’accorder dans un dialogue politique pour le choix non écrit des candidats acceptables, ceux qui ne dérangent pas le système nauséabond établi depuis des décennies, ceux qui vont perpétuer l’infamie d’hommes et de femmes sans paroles. »





Je condamne avec la dernière énergie l’inéligibilité prononcée du Président Ousmane Sonko. J’espère que la Cours suprême prendra la décision qui sauvegardera ses droits de citoyen en laissant le peuple sénégalais souverain décider, en toute liberté, du choix du Président de la République de notre pays. Citoyennes, citoyens, à vos cartes d’électeurs, l’arme de destruction massive des candidats illégitimes« , conclut-il.