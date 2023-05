Mary Teuw Niane : " le dialogue politique sera le catalyseur qui rassemblera tous les caméléons".

Chaque jour qui passe apporte son lot de surprises sur le comportement de nos concitoyennes et concitoyens.



Il y a bien longtemps que les valeurs tant chantées et vantées ont abandonné beaucoup de nos compatriotes.



Les nouveaux citoyens, produits par les décennies des indépendances, sont de vrais caméléons qui s’adaptent au gré des circonstances, se métamorphosent pour capter les nouvelles opportunités avec un unique fil conducteur, l’intérêt personnel et individuel.



N’êtes vous pas estomaqués de voir défiler devant les médias l’écrasante majorité de nos autorités qui hier expliquaient l’impossibilité d’une troisième candidature qui aujourd’hui proclament la nécessité d’un deuxième quinquennat.



Cette mutation psychique ne frappe pas seulement les femmes et les hommes du pouvoir. Ils sont aussi nombreux dans l’opposition à avoir contracté ce virus de la métamorphose.



Car, eux aussi, au gré de leurs intérêts personnels immédiats, oublient leurs discours d’hier, pour adopter l’attitude la plus conforme à leurs intérêts d’aujourd’hui. Ces femmes et hommes iront boire à l’écuelle du dialogue politique nonobstant leurs paroles d’hier, très fraîches, dans nos mémoires.



Ils valideront par défaut la troisième candidature du Président de la République qu’ils ont tant décriée.



Nous sommes en danger.



Car les mutants, ces caméléons, ont pris le pouvoir. Leurs idées sont devenues dominantes. Leurs formes changent au gré des circonstances comme leurs porteurs s’adaptent aux nouvelles opportunités.



En fait, il y aura plus de peur que de mal !



Car le dialogue politique sera le catalyseur qui rassemblera tous les caméléons, la vieille classe politique, la vieille société civile, les mettra au milieu de la place publique nationale et permettra de les identifier pour s’en débarrasser définitivement.



La fin des caméléons marquera la résurgence des valeurs, la renaissance de la connaissance et la restauration de la paix sociale sans lesquelles aucune transformation sociale positive n’est possible.



Citoyens à vos cartes d’électeurs !



La carte d’électeur demeure la meilleure arme pour isoler et éliminer définitivement nos caméléons de la République.



Dakar, mercredi 3 mai 2023

Mary Teuw Niane