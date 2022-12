Massata Samb et Mamadou Niang placés sous mandat de dépôt

Un nouveau développement dans l’affaire des deux députés de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) placés, le 13 décembre dernier, en garde à vue après leur audition à la Division d’investigation criminelle (DIC). Les deux responsables du parti PUR, a s’avoir Massata Samb et Mamadou Niang ont été placés sous mandat de dépôt. Ils seront jugés ce lundi 19 décembre 2022.



A rappeler que cette affaire a éclaté suite à une bagarre qui a eu lieu à l’Assemblée nationale lors du vote du budget du ministère de la Justice. Les faits se sont déroulés le jeudi 1er décembre dernier.



Massata Samb avait giflé la députée de Benno Bokk Yakaar, Amy Ndiaye. Mamadou Niang, quant à lui, l’avait infligé un coup de pied au ventre. Et c’est par la suite que les Sénégalais ont appris que la députée du camp présidentiel Amy Ndiaye était enceinte. Et ce, à travers un certificat de grossesse publié après son hospitalisation.