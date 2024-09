Matam : Le Premier ministre Ousmane Sonko reçu par le guide religieux Thierno Samassa

Dans le cadre de la journée #SetalSunuRew, le Premier ministre Ousmane SONKO s’est rendu à Matam, où il a, après le lancement de la journée, été reçu par le guide religieux Thierno Samassa. Accompagné d’une délégation officielle comprenant plusieurs ministres, directeurs généraux, et membres de l’administration territoriale, le chef du gouvernement a poursuivi sa visite dans la région pour renforcer les initiatives citoyennes en faveur de la propreté et du civisme.





Cette rencontre avec Thierno Samassa, figure spirituelle influente de la région, marque un moment fort de la visite, symbolisant l'alliance entre l'État et les autorités religieuses pour promouvoir des actions communautaires positives.



Le Premier ministre a salué l'engagement du guide religieux et des populations de Matam dans cette dynamique citoyenne, tout en réaffirmant l'importance de l’implication de tous pour le développement local. Cette étape de la tournée du Premier ministre dans le cadre de SetalSunuRew met en lumière l’importance de la coopération entre les institutions et les communautés religieuses pour renforcer le civisme et l’amélioration du cadre de vie au Sénégal.



Avec Le SOLEIL