Mauritanie – Investi pour un second mandat Ghazouani liste ses défis de gouvernance

En présence de beaucoup de chefs d’Etat et de Gouvernement africains, l’investiture du Président Mouhamed Ould Ghazouani, réélu avec 56, 12 % à la Présidentielle du 29 juin dernier, a été solennelle.



Avec un récital du Coran, avant le discours du président de la cour constitutionnelle, Diallo Mamadou Bathia, la cérémonie a aussi eu le cachet islamique requis, avec la prestation de serment du Président Ghazouani sur le Livre saint.



Jeunesse, emploi et sécurité : la trinité quinquennale



Très attendu par le peuple mauritanien, le président de la République a axé son discours sur la jeunesse, l’emploi, la lutte contre le chômage et l’immigration irrégulière. La jeunesse étant l’espoir de demain, un état aspirant au développement, selon l’homme fort de la Mauritanie, doit programmer une lutte farouche contre le chômage, la corruption.



Si les réalisations du premier mandat ne souffrent d’aucune contestation, la sécurité du pays, avec la menace djihadiste dans le Sahel et le soutien aux couches vulnérables, devront être des acquis à renforcer. Loin de la propagande, le programme annoncé pour le second mandat sera un défi à relever, avec l’éducation et la formation à des qualifications prioritaires pour le chef de l’État.



Dialogue inclusif



Président de tous les Mauritaniens, et non de ses seuls militants ou électeurs, Ghazouani invite à un dialogue franc, inclusif, avec un niveau élevé de conscience citoyenne pour un rayonnement plus brillant de la démocratie mauritanienne.



Aussi l’unité sur laquelle le président a clos son propos, est une propédeutique à la construction de la sécurité, économique et environnementale à laquelle s’assigne le nouveau gouvernement.