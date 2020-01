Mauritanie : fin de la pénurie des hydrocarbures

Une source bien placée au ministère du pétrole de l’énergie et des mines a déclaré à Sahara Medias que la crise des hydrocarbures qu’a vécue la ville de Nouakchott ces derniers jours s’est achevée.



A l’origine de cette crise, selon la même source, l’incapacité du tanker approvisionnant la capitale d’accoster au port de l’amitié à cause du mauvais temps. Le bateau a pu accoster samedi et réapprovisionner les dépôts de carburant, mettant ainsi fin à la pénurie.



La pénurie d’essence, au niveau de la capitale, a amené les automobilistes à s’orienter vers le marché noir où les prix ont flambé.









