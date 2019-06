Mayeni JONES : ​"J'ai enquêté pendant un an…"

Celle qui a provoqué une secousse tellurique au Sénégal et mis à nu "des malversations et pratiques de corruption dans le domaine du pétrole et du gaz" s'exprime dans le journal L'Observateur repris par nos confrères de Seneweb. "J'ai enquêté pendant un an…", explique Mayeni Jones, journaliste de la BBC.



"La Bbc a offert à plusieurs reprises l'occasion à Aliou Sall etTimis de s'exprimer, mais ils ont refusé", déclare-t-elle.



NDARINFO.COM