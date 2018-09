Mbour : La colère des pêcheurs contre Oumar Guèye

Les prêcheurs de la Petite côte sont très remontés contre leur ministre de la Pêche, Oumar Gueye. Ils se sont donné rendez-vous à Joal pour manifester leur colère.



Lors de leur rassemblement, ils ont reproché au patron de la tutelle d'avoir signé un arrêté qui aura, disent-ils, "de lourdes conséquences sur leurs activités". Ledit arrêté prolongera la période de la veillée nocturne de six à huit mois, à partir du mois d'octobre prochain.



"Les pêcheurs ne sont pas d'accord, assène Ahmed Wade, l'un des pêcheurs repris par la Rfm. Parce qu'on a remarqué que la ressource se fait rare. Nous sommes contre l'augmentation de la durée de pêche nocturne."



Il ajoute : "Au moment où la mer est houleuse et tue nos enfants, ils veulent qu'on passe la nuit en mer. C'est inadmissible, c'est contradictoire parce qu'on avait instruit les six mois pour éliminer la veillée nocturne pour la saison des pluies."



Ces pêcheurs dénoncent également un projet d'usine sur la plage de Mbour : "Qui parle de plage, parle de là où on doit mettre les pirogues à terre pour les réparations. Et, il y a un espace que l'Etat veut prendre par la force pour y faire une usine."



Déterminés à mener le combat, ils invitent le chef de l'Etat, Macky Sall, à réagir, rapporte le correspondant de la Rfm.



SENEWEB